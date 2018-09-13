В центре Краснодара из-за Дня города ограничат движение транспорта

Ограничения будут вводить поэтапно, начиная с 14 сентября.

Это необходимо для подготовки к праздничным мероприятиям в честь 225-й годовщины образования Краснодара, которые пройдут 22-23 сентября.

Первые ограничения на улице Красноармейской — от Длинной до Буденного вступят в силу с 7:00 14 сентября и будут действовать до 00:00 27 сентября. Проезд транспорта на этом участке будет закрыт в связи с монтажом и последующим демонтажем главной сцены Дня города на Театральной площади.

Для удобства горожан и гостей города с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрена специальная площадка, где будет возможность подъехать и оставить автомобиль непосредственно во время празднования Дня города — 22 и 23 сентября. Это территория по улице Красноармейской от Буденного до Кузнечной, заезд на нее — со стороны Кузнечной.

На всех участках, где введут ограничение движения транспорта, установят временные дорожные знаки.

Подробно со схемой движения во время празднования Дня города можно ознакомиться здесь.

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