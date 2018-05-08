В центре Краснодара из-за празднования Дня Победы закрыли проезд для автомобилей

Временные запрещающие знаки появились на всех улицах, ведущих к Театральной площади, а также на участке улицы Красной от сквера Жукова до Мира.

Ограничения введены для безопасности участников торжеств в День Победы. С 5:00 9 мая машины не пустят и на другие улицы, а с 14:00 полицейские авто заблокируют участок Северной от Красной до мемориала «Вечный огонь». Там завершится шествие «Бессмертного полка».

Район Театральной Площади будет закрыт вплоть до 8:00 10 мая. Кроме того, автоинспекторы просят жителей и гостей города не парковать автомобили вблизи администрации на улицах Красной, Буденного, Длинной и Красноармейской, а также в районе мемориала на Северной. Транспорт будет эвакуирован.

В день парада перекроют улицы и в Новороссийске. Проезд для всех видов транспорта закроют на 11 участках в центре города-героя с 7:00 до 14:00. Проехать будет невозможно по улице Советов от Анапского шоссе до улицы Революции 1905 года. Все подробности можно узнать на сайтах администраций муниципалитетов.

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