В центре Краснодара из-за ремонта на тепломагистрали отключат горячую воду

Подачу горячего водоснабжения прекратят с 06:00 26 сентября до 17:00 30 сентября.

В это время специалисты АО «Краснодартеплосеть» выполнят ремонтные работы на трубопроводе.

«На трубопроводе Краснодарская ТЭЦ — Центр города диаметром 800 мм обнаружены аварийные участки. В настоящее время сформированы аварийно-ремонтные бригады, которые имеют необходимую технику и материалы. Ремонт будет вестись круглосуточно. На аварийных участках части трубы предстоит заменить на новые, провести сварочные работы. Планируется, что восстановление трубопровода будет закончено и теплоноситель начнет поступать в жилые дома и социальные объекты 30 сентября», — прокомментировали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Без горячего водоснабжения на период ремонта останутся жители улицы Ставропольской на всем протяжении, дома по улице имени Красина, Карасунской, имени Суворова, Кубанской набережной и ряда других, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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