В центре Краснодара из-за ремонта ограничат подачу тепла в дома

В краевой столице 5 февраля из-за аварии на теплотрассе временно ограничат подачу тепла в жилые дома и ряд социальных объектов в Центральном и Западном округах.

Авария произошла на теплотрассе диаметром 800 мм в центральной части города. С полуночи и до 15:00 6 февраля аварийно-ремонтные бригады будут ликвидировать последствия порыва.

«В связи с этим с 00:00 будет временно ограничена подача тепла в жилые дома и ряд объектов социальной сферы в Центральном и Западном округах. Ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке теплоцентрали начнутся ночью, в них будет задействована необходимая откачивающая техника», — сообщили в ЕДДС.

По данным диспетчерской службы, попадающие под отключение объекты социальной сферы будут обеспечены теплом через автономные источники питания, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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