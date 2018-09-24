В центре Краснодара на три дня отключат горячую воду

Подача будет ограничена 25 сентября с 8:00, ее планируется возобновить во второй половине дня 28 сентября.

Горячее водоснабжение временно ограничат в домах на улицах Ставропольской, Бургасской, КИМ, Кубанской Набережной, на участке от Постовой до Комсомольской, а также от Гудимы до Ленина.

АО «Краснодартеплосеть» проведет работы по замене четырех аварийных участков тепломагистрали «ТЭЦ — Центр города». Во время проведения дополнительных исследований на ней выявили четыре проблемных участка, которые необходимо заменить до начала отопительного сезона. Как рассказал генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» Сергей Сироджов, чтобы сделать это максимально оперативно, уже приступили к разрытию в местах замены. Восемь бригад и необходимая спецтехника будут работать круглосуточно.

Заменят участки магистрали протяженностью от 2 до 3 м на четырех участках — в районе улицы КИМ и Шевченко, Старокубанской, а также в двух местах на улице Бургасской. Уложат участки новой стальной трубы диаметром 800 мм.

По словам директора департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого, ход работ на местах в ежедневном режиме будут контролировать специалисты департамента.

Всего в зоне отключения — около 120 домов, пять объектов социальной сферы — школ и детских садов. Как уточнил Сергей Сироджов, все социальные объекты обеспечены автономными источниками горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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