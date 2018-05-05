В центре Краснодара организовали мероприятия в преддверии Дня Победы

От улицы Буденного до улицы Ленина 5 мая проходят спортивные, культурные и молодежные мероприятия.
Праздничный марафон начался в 11:00. С 13:00 тематические площадки работают на протяжении улицы Красной и на Театральной площади.
По словам замглавы Краснодара Сергея Лузинова, горожане прямо под открытым небом могут заняться подвижными видами спорта, поучаствовать в эстафете, сыграть в шахматы, принять участие в конкурсах, познакомиться с творчеством воспитанников художественных школ.
Лузинов добавил, что в рамках спортивного молодежного праздника на Красной прошла эстафета, а музыкальное и театрализованное сопровождение празднику организовали городские дома культуры.
Впервые в краевом центре на главной улице города работала площадка для игры в большой теннис. Для всех горожан и гостей столицы Кубани работают площадки для игры в бадминтон, мини-футбол, стритбол. Можно сдать комплекс «Готов к труду и обороне». На Красной также работает школа рока.
Спортивную и молодежную тематику дополнили представители декоративно-прикладного творчества. Одну из площадок отдали выездной экспозиции Выставочного зала Боевой Славы и выставке средневекового оружия, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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