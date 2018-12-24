Здесь смогут получить консультацию и подключить новые услуги корпоративные клиенты компании. Для удобства организовали электронную очередь и терминалы для входа в личный кабинет.

В демонстрационной зоне посетители могут протестировать предлагаемые сервисы, например, «Wi-Fi с СМС-авторизацией», «Интерактивное ТВ» или «Виртуальную АТС».

«Здесь новое современное помещение, здесь работают квалифицированные сотрудники, здесь клиенты получат быстрое обслуживание. Несмотря на то, что сейчас активно развиваются дистанционные сервисы общения, личные коммуникации очень важны в бизнес-контактах. Поэтому мы, открывая этот офис, хотим показать, что мы не дистанцируемся от наших клиентов, а наоборот, становимся ближе», — сказала заместитель директора Краснодарского филиала компании «Ростелеком» Светлана Назарова.

Наибольшей популярностью, по словам специалистов, сейчас пользуется предложение «Быть в плюсе». Благодаря ему в рамках одного пакета можно создать в офисе сеть с традиционными и цифровыми услугами. Такое решение позволяет корпоративным клиентам развиваться и не тратить силы на собственную IT-инфраструктуру.

«»Ростелеком» может предложить наиболее оптимальные решения по цене-качеству и найти техническую возможность подключения по высокоскоростным каналам оптической связи наших клиентов», — отметил клиент компании «Ростелеком» Илья Бунин.

В центре обслуживания клиенты также смогут проводить бизнес-переговоры с партнерами. Для этого компания создала отдельное помещение с оборудованием для видеопрезентаций.

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