В центре Краснодара полностью восстановили энергоснабжение

Специалистам понадобилось около семи часов, чтобы устранить аварию на воздушной линии электропередачи, возобновить работу двух подстанций и запитать потребителей.

«Электротехническое оборудование на одной из опор вышло из строя, не выдержав повышенных нагрузок на сети. Подстанции «Центральная» и «Путевая» с 14:00 были обесточены, поскольку сработала система их защиты. Бригада специалистов ОАО «Кубаньэнерго» практически сразу выехала на место и приступила к аварийно-восстановительным работам. Ситуация все это время находилась под контролем администрации города», — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко.

Подачу электроэнергии потребителям возобновили с 21:00 до 22:00 7 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в зоне отключения оказались около 20 тыс. горожан.

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