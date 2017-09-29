В центре Краснодара потушили пожар в двухэтажном здании

Нежилой дом на пересечении Гимназической и Леваневского загорелся днем 29 сентября.

«Ликвидация открытого горения произошла в 19:41. Пожар полностью потушили в 21:28», – сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Операция по ликвидации возгорания продолжалась в течение 7,5 часов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на пересечении улиц Гимназической и Леваневского поступило 29 сентября в 13:58. Пожар распространился на 900 кв. м.

Фоторепортаж с места происшествия смотрите здесь.

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