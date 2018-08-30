В центре Краснодара с рельсов сошел трамвай № 2

Это произошло 30 августа в 12:41 на пересечении улиц Горького и Коммунаров.
Фотографии с места ДТП появились в социальных сетях.
«При буксировке вагона произошел разрыв сцепки, в результате чего один из вагонов сошел с рельсов. Пока движение трамваев № 2,5,8,11,15 на этом участке приостановлено. Людей в вагоне не было, пострадавших нет», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КТТУ.
Информация о произошедшем уточняется.
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