В центре Краснодара устраняют аварию на воздушной линии электропередачи

Из-за аварии 7 августа около 14:00 на линии 35 кВт были отключены две подстанции — «Центральная» и «Путевая».

«Повышенные нагрузки на сети привели к повреждению электротехнического оборудования. Сработала система защиты подстанций. Без электричества на несколько часов остались около 20 тыс. потребителей. На место сразу же выехала ремонтная бригада. Специалисты полностью укомплектованы всем необходимым», — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко.

Восстановительные работы ведет компания «Кубаньэнерго». На устранение аварии понадобится еще несколько часов. Планируемое время подключения подстанций — 21:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по сообщениям очевидцев, электроэнергию отключили в нескольких кварталах. На улице Буденного не работают светофоры.

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