В центре Краснодара в подвале здания произошел пожар

В Краснодаре на улице Красноармейской 18 февраля произошел пожар.

Заявка о возгорании поступила в 17:51. На место прибыли пожарные и установили, что горит подвал в здании, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Площадь возгорания составила 100 кв. м. Пламя локализовали в 18:27. В 18:36 ликвидировали открытое горение. В 18:49 пожар полностью потушили.

По предварительным данным, пострадаших и погибших нет. В работах были задействованы 15 человек и четыре единицы техники.

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