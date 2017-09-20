В центре Краснодара в связи с празднованием Дня города ограничат движение

Ограничения введут с 9:00 21 сентября до 7:00 25 сентября на отдельных участках улиц на время подготовки и проведения массовых мероприятий.

Проехать нельзя будет по улице Пушкина от Рашпилевской до Красной. Для подготовки и проведения спортивной акции с 15:00 22 сентября до 7:00 23 сентября движение закроют на улице Буденного от Рашпилевской до Красной.

А 23 сентября с 7:00 до 23:00 ограничат движение на улице Длинной от Рашпилевской до Коммунаров, а также на Красноармейской от Пашковской до Длинной.

В городском департаменте транспорта и организации дорожного движения пояснили, что такие меры помогут обеспечить безопасность участников и зрителей праздничных программ, фестивалей, шествий и гуляний. Водителям рекомендуют следовать альтернативным вариантам объезда.

Для инвалидов-колясочников, которые будут добираться до Театральной площади на машинах, организуют стоянку на улице Красноармейской от Буденного до Кузнечной. Въезд на стоянку — с улицы Кузнечной, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

С подробной схемой движения можно ознакомиться здесь.

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