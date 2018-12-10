В центре Краснодара в таксиста выстрелили из пистолета

Водитель такси в ночь на 9 декабря сообщил о стрельбе в полицию. Инцидент произошел на пересечении улиц Красной и Гаврилова.

Фотографию машины с разбитым стеклом опубликовали в соцсетях. Таксист рассказал, что в него выстрелили из травматического оружия из салона автомобиля Range Rover.

«Прибывшая на место следственно-оперативная группа не обнаружила гильзы. Был установлен автомобиль, указанный заявителем. Сейчас устанавливается фактическое местонахождение водителя для получения от него объяснений по данному факту. Проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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