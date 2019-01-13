Возгорание на улице Красной началось днем 13 января.

В 12:39 диспетчеру поступила информация о пожаре в одноэтажном здании на улице Красной. В 12:40 к месту вызова направили подразделения. По их прибытии в 12:45 установлено, что площадь горения составляет 100 кв. м.

На месте работают три ствола «Дельта», три звена газодымозащитной службы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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