В центре Краснодара загорелся жилой дом

Пожар произошел 20 ноября на перекрестке улиц Северной и Коммунаров.
Диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона сообщение о возгорании в доме поступило в 10:26, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В 10:33 к месту пожара прибыло первое подразделение. Пожарные выяснили, что возгорание произошло в квартире одноэтажного многоквартирного дома.
Площадь пожара составляет около 20 кв. м. На месте происшествия работают специалисты МЧС.
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