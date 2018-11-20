В центре Краснодара загорелся жилой дом

Пожар произошел 20 ноября на перекрестке улиц Северной и Коммунаров.

Диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона сообщение о возгорании в доме поступило в 10:26, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 10:33 к месту пожара прибыло первое подразделение. Пожарные выяснили, что возгорание произошло в квартире одноэтажного многоквартирного дома.

Площадь пожара составляет около 20 кв. м. На месте происшествия работают специалисты МЧС.

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Публикация от Типичный Краснодар (@tipich_krd) 20 Ноя 2018 в 12:06 PST

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