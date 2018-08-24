В центре Краснодаре из-за ремонтных работ отключат горячую воду

Ограничения коснутся домов на участках улиц КИМ, Ставропольской, Бургасской, Старокубанской, Гудимы, Комсомольской, Постовой и Кубанской Набережной.

Отключения горячей воды из-за ремонтных работ на тепломагистрали пройдут с 26 по 31 августа.

«Это связано с подготовкой к предстоящему отопительному периоду. Специалисты будут ремонтировать и менять устаревшие участки сети», — рассказал исполняющий обязанности заместителя директора департамента городского хозяйства и ТЭК Руслан Тлий.

Также с 26 по 31 августа будет ограничено движение транспорта на перекрестке улиц КИМ и Ковтюха. По улице КИМ на участке от Маяковского до Титаровской перекроют одну полосу движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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