В центре Краснодаре на балконе здания установили Красное знамя

12 февраля в 17:59

В Краснодаре 12 февраля у сквера имени Г. К. Жукова прошла молодежная патриотическая акция, в ходе которой показали историческую реконструкцию.

В акции приняли участие заместитель главы Краснодара Алексей Копайгородский и начальник городского управления по делам молодежи Георгий Пронькин.

В рамках акции представители молодежных патриотических клубов в точном обмундировании бойцов Красной армии образца 1940-х годов показали историческую реконструкцию событий 12 февраля 1943 года: из символического укрепления, разбитого в сквере, сводный отряд бойцов мотострелковой разведки под крики «Ура!» и выстрелы из миномета и пушки пробежал к бывшему зданию ВКП(Б) на углу улиц Гимназической и Красной. Затем они подняли Красное Знамя размером 3 на 1,5 м на балкон здания.

В постановке приняли участие около 50 человек, было задействовано стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны, привлечена ретротехника, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 12 февраля в Краснодаре прошел митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти жертв фашизма» в Чистяковской роще.

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