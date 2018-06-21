В центре Краснодаре ограничат движение транспорта из-за бала выпускников

С 13:00 24 июня до 01:00 25 июня по улице Красной от Гимназической до Постовой будет временно ограничено движение транспорта.

Для обеспечения безопасности выпускников школ во время шествия ограничат движение автомобилей в начале главной улицы, а также на ряде прилегающих улиц. Для удобства участников мероприятия от транспорта заранее освободят несколько улиц.

Движение транспорта также временно ограничено 21 июня в связи с проведением репетиции мероприятия с 06:00 до 18:00 по улице Постовой от Захарова до Октябрьской, по Красной от Пушкина до Постовой, по проездам с западной и восточной сторон Войскового собора Александра Невского, между улицей Красной и улицей имени Николая Кондратенко.

В день проведения бала выпускников временное ограничение движения транспорта будет введено с 06:00 24 июня до 02:00 25 июня по улице Красной от Советской до улиц имени Николая Кондратенко, по проездам с западной и восточной сторон Войскового Собора Александра Невского, между Красной и улицей имени Николая Кондратенко.

Движение транспорта запретят по улице имени Ленина и по Гимназической — от Красноармейской до Рашпилевской с 06:00 до 22:00 24 июня.

Также с 15:00 24 июня до 01:00 25 июня движение транспорта будет ограничено по улице Постовой — от Захарова до Октябрьской, по улице Пушкина — от Рашпилевской до Красноармейской, по Рашпилевской — от Советской до Пушкина.

От транспортных средств без ограничения движения освободят:

С 06:00 до 18:00 21 июня улицу Постовую от Захарова до Октябрьской, улицу Красную — от Пушкина Постовой, проезды с западной и восточной сторон Войскового Собора Александра Невского, между Красной и улицей имени Николая Кондратенко.

С 06:00 до 22:00 24 июня — улицу Ленина и Гимназическую, от Красноармейской до Рашпилевской.

С 06:00 24 июня до 02:00 25 июня — улицу Красную от Гимназической до улицы имени Николая Кондратенко, проезды с западной и восточной сторон Войскового Собора Александра Невского, между улицей Красной и улицей имени Николая Кондратенко, Постовую — от Захарова до Октябрьской, Пушкина — от Рашпилевской до Красноармейской, Рашпилевскую — от Советской до Пушкина.

Во время действия ограничений на улицах установят временные дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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