В центре Новороссийска автомобиль насмерть сбил женщину

Смертельная авария произошла 31 июля около 2:00 на пересечении улиц Лейтенанта Шмидта и Серова.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ сбил 29-летнюю женщину-пешехода. Удар отбросил ее на большое расстояние. От травм пострадавшая скончалась на месте.

«Вызов поступил в 1:58. В результате ДТП погибла 29-летняя женщина. Бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия, но безуспешно. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали источники в скорой помощи.

Обстоятельства ДТП уточняются, пишет «Наша газета Новороссийск».

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