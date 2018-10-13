В центре Сочи с моста прыгнул мужчина

Это произошло 13 октября около 13:00 на улице Новая Заря, рядом с ТРЦ «МореМолл».

Мужчина на вид лет 35 прыгнул с моста в русло реки Сочи. От падения он получил многочисленные травмы. На место происшествия работали спасатели скорая помощь.

Когда сотрудники МЧС подняли пострадавшего из речного русла, врачи приступили к оказанию экстренной помощи. Около 30 минут медики пытались спасти жизнь мужчины, но он скончался на месте происшествия.

«Следственный комитет организовал доследственную проверку произошедшего. Для установления личности, времени и причин смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. По окончании проверки примут процессуальное решение», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

По словам очевидцев, мужчина сам прыгнул с моста.

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