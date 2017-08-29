В центре Сочи спилят 39 аварийных деревьев

На состояние некоторых сухих деревьев не раз жаловались жители города.

В администрации Центрального района Сочи рассказали, что жильцы одного из домов неоднократно обращали внимание на аварийное состояние деревьев у детской площадки. По мнению родителей, сухостои угрожают безопасности детей. С управляющей компанией жильцы договориться не смогли. На место выехали представители администрации.

«Засохли деревья на придомовой территории. Люди обращались неоднократно. Выехали, обрабатываем. Четыре дерева будут спилены», — отметил заместитель главы администрации Центрального района Денис Юрковский.

Всего до конца недели в Центральном районе спилят 39 сухих деревьев, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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