В центре Туапсе из-за ремонта моста изменят схему движения

Схема движения изменится 30 апреля с 8:00 на 60 км федеральной дороги А-147 Джубга – Сочи.

«Для проезда откроют левую половину сооружения и закроют правую. Движение на участке будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону. Съезд в направлении Шаумянского перевала и Майкопа будет открыт в одном направлении, а съезд со стороны центра Туапсе — в обоих направлениях», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

В рамках второго этапа будут продолжены работы по переустройству инженерных сетей, замене отдельных балок и плит пролетных строений, ремонт стоек и ригелей путепровода, переустройство деформационных швов, демонтаж существующего покрытия и устройство новой дорожной одежды, включая верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона как на самом путепроводе, так и на подходах к нему.

Временная схема будет действовать до 31 мая 2018 года. С 1 июня все ограничения на основном ходу путепровода будут сняты и движение возобновится в полном объеме. При этом работы будут продолжены под мостом и на его съездах.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник