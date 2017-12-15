В центре Усть-Лабинска установили скульптуру собаки из гаечных ключей

Арт-объект появился на площади перед администрацией города, у главной новогодней елки.

Скульптуру собаки собрал директор районного историко-краеведческого музея Фуркат Байчибаев. Он сделал работу в рамках творческого проекта «Место под солнцем».

На изготовление арт-объекта потребовалось около 60 кг гаечных ключей. Праобразом металлической собаки стал домашний питомец скульптора Чак, сообщает пресс-служба администрации Усть-Лабинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Фуркат Байчибаев уже не раз украшал своими работами город. Следующий его проект, который увидят жители города, это 12 символов восточного календаря.

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