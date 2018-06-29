В Центре волонтерства музея Фелицына будут обучать музейному делу

В Краснодаре 29 июня открыли первый в крае Центр культурного волонтерства. Появился он на базе музея имени Фелицына.

Добровольцы буду участвовать в проектах и привлекать в историческое хранилище посетителей. Центр станет также образовательной площадкой. В нем будут растить историков, экскурсоводов, реставраторов, дизайнеров, управленцев и экономистов. Пока связать свою жизнь с музейным делом решили около 20 человек. Это студенты Краснодарского института культуры, Северо-Кавказского техникума и члены Союза казачьей молодежи.

«Мы думаем вырастить из этих ребят свой кадровый резерв. Меняется жизнь, меняется время, появляются новые профессии, в которых нуждается современный музей. Это не только классика жанра, скажем, историки, археологи, реставраторы. Это и IT-специалисты, управленцы, экономисты, которые могут ориентироваться в постоянно меняющемся мышлении», — сказала пресс-секретарь музея-заповедника имени Фелицына Анна Карпова.

Подача документов на участие во Всероссийском конкурсе среди волонтеров «Доброволец России — 2018» завершается 1 июля. Победители могут выиграть грант от 100 тыс. до 1 млн рублей. Заявку можно подать на официальном сайте проекта. Принять участие могут все желающие в возрасте старше восьми лет. Конкурс пройдет в несколько этапов. Лучшие проекты будут объявлены 5 декабря на Всероссийском форуме добровольцев.

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