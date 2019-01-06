В Центробанке РФ рассказали об изменениях тарифов ОСАГО в 2020-2021 годах» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); В Центробанке РФ рассказали об изменениях тарифов ОСАГО в 2020-2021 годах

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В России предполагается отменить территориальный коэффициент и коэффициент мощности.

Об этом сообщил начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка главного управления Банка России по ЦФО Кирилл Табаков.

«Возможно, место жительства будет и в будущем влиять на тариф, но это будет менее формально, чем сейчас. Этот вопрос прорабатывается. Отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 году», — отметил представитель Центробанка.

Сейчас стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности автомобилистов различается в зависимости от региона, где проживает владелец машины. В Банке России считают, что страховщик сам должен смотреть, каково качество дорог в данном населенном пункте, плотность движения и многое другое.

Что касается коэффициента мощности, который зависит от типа двигателя автомобиля, Табаков отметил, что изменения по этому параметру могут произойти в 2021 году. По его словам, сейчас при мощности от 120 лошадиных сил тариф вырастает на 40%, а от 150 — на 60%.

Как считает представитель Центробанка, при отмене коэффициента мощности страховщики смогут повышать тариф не более чем на 40%, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 9 января в России повысят тарифы ОСАГО.

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