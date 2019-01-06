В России предполагается отменить территориальный коэффициент и коэффициент мощности.

Об этом сообщил начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка главного управления Банка России по ЦФО Кирилл Табаков.

«Возможно, место жительства будет и в будущем влиять на тариф, но это будет менее формально, чем сейчас. Этот вопрос прорабатывается. Отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 году», — отметил представитель Центробанка.

Сейчас стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности автомобилистов различается в зависимости от региона, где проживает владелец машины. В Банке России считают, что страховщик сам должен смотреть, каково качество дорог в данном населенном пункте, плотность движения и многое другое.

Что касается коэффициента мощности, который зависит от типа двигателя автомобиля, Табаков отметил, что изменения по этому параметру могут произойти в 2021 году. По его словам, сейчас при мощности от 120 лошадиных сил тариф вырастает на 40%, а от 150 — на 60%.

Как считает представитель Центробанка, при отмене коэффициента мощности страховщики смогут повышать тариф не более чем на 40%, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 9 января в России повысят тарифы ОСАГО.

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