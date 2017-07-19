В частном пруду Лабинского района расцвели лотосы

Супруги Бублий арендуют этот водоем, чтобы разводить рыбу.

Несколько лет назад семейной паре подарили семена экзотических цветов. Супруги закопали их на дне пруда и забыли. Первые всходы редких растений принимали за камыши или лопухи. Но затем над водой распустились розовые бутоны. Сейчас лотосы занимают территорию почти в полгектара. Пруд неглубокий, вода хорошо прогревается. Поэтому растения чувствуют себя прекрасно и не мешают рыбе, которую разводят в водоеме.

«Посадили семена, прошло где-то около трех лет, и внезапно они взошли. На следующий год, надеемся, они уже дальше продвинутся, потому что их с каждым годом все больше и больше. Пройдет, может, пару лет, и они весь пруд у нас займут», — рассказала индивидуальный предприниматель Елена Бублий.

Сад на воде привлекает туристов. Супруги даже построили для посетителей небольшой мост и оборудовали площадку с лавками. А в будущем планируют организовать лотосовую ферму, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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