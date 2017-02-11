style=»width: 100%;»> В чечевице из Иордании нашли карантинный объект

В морском порту Туапсе в продукции судна STH TOKYO при проверке выявили карантинный для России объект. В чечевице из Иордании нашли четырехпятнистую зерновку, это подтвердила карантинная экспертиза.

Зараженная подкарантинная продукция была изолирована и опечатана. Капитану судна выдано предписание на запрет использования опасной продукции до выхода судна из территориальных вод страны, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Источник