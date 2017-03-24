В Чечне во время атаки боевиков погибли шесть сотрудников Росгвардии

В Чечне 24 марта при отражении атаки боевиков погибли шесть военнослужащих Росгвардии.

Около 2:30 группа вооруженных боевиков попыталась проникнуть на территорию одного из военных городков Национальной гвардии.

«При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненые», — сообщили в Росгвардии.

В ведомстве добавили, что во время нападения боевики воспользовались сильным туманом. Однако проникнуть внутрь городка им не удалось.

Сейчас район столкновения блокирован. Проводятся специальные мероприятия под руководством командующего ОГВ(с). На месте происшествия работают оперативно-следственная группа и взрывотехники ФСБ. Обстановка уточняется.

В Чеченскую республику для выяснения всех обстоятельств произошедшего отправили оперативную группу Центрального аппарата войск Национальной гвардии, сообщает «Интерфакс».

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