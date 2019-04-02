В Челябинске директор турфирмы продавал фальшивые автобусные туры в Витязево

Мужчина обманул 100 клиентов ООО ««45 параллель», ущерб от преступления составил более 3 млн рублей.

По версии следствия, в период с апреля по июль 2016 года директор турфирмы размещал в интернете и печатных изданиях информацию об организации 13-дневных автобусных туров в город Судак Республики Крым и в поселок Витязево Краснодарского края. Деньги, собранные с клиентов фирмы, он присвоил, а запланированные поездки организовывать не стал.

Установлено, что ранее подозреваемый отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

Уголовное дело в отношении мужчины с утвержденным заключением направлено в Центральный районный суд Челябинска, сообщает прокуратура Челябинской области.