В Челябинске у артиста цирка изъяли львицу из Краснодарского края

Восьмимесячного хищника около двух недель держали в машине в самодельной клетке.

Внедорожник был припаркован в одном из дворов. Рычание однажды услышали прохожие и обратились к зоозащитникам, которые привлекли к проблеме внимание местных властей.

Позже выяснилось, что львица родилась в зоопарке одного из санаториев Лабинска. Ее новым хозяином стал житель Приморья. По словам мужчины, он артист цирка, животное вез в Казахстан на гастроли, но в Челябинской области столкнулся с проволочками в оформлении документов.

Как выяснили зоозащитники, ввозить хищника в область он тоже не имел права, а условия, в которых содержалось животное, были неподобающими.

Львица оказалась не единственным животным в машине: в салоне также находились два пуделя и два тигровых питона. Всех их изъяли и поселили в специальном приюте. Хозяин зверей оформляет документы и объясняется с правоохранителями.

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