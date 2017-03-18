В Черное море вошел американский десантный корабль

Американский десантный корабль Carter Hall 17 марта вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщила пресс-служба шестого флота ВМС США, базирующегося в итальянском Неаполе. На борту корабля находятся морские пехотинцы. Судно примет участие в совместных с Румынией двусторонних учениях.

Основная фаза учений будет проведена в районе прибрежного румынского города Констанца.

По данным румынского радио Sociedad Rumana de Radiodifusión, в учениях примут участие 1,2 тыс. румынских и американских военнослужащих. Будет отработана защита побережья Румынии. В маневрах будут задействованы и корабли румынского флота, а также самолеты ВВС страны. Тренировки на борту Carter Hall начнутся уже 18 марта, сообщает ТАСС.

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