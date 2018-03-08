В Черное море вошел десантный корабль ВМС США с морпехами

Десантный корабль-док «Оук Хилл» ВМС США вошел в акваторию 7 марта.

На его борту находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты — около 500 морпехов. Большой десантный корабль идет в северном направлении к берегам Румынии.

Командование 6-го оперативного флота ВМС США сообщило, что корабль примет участие в учениях «Весенний шторм 2018». Они пройдут 8-15 марта в районе румынского порта Констанца. Запланирована отработка высадки десанта морской пехоты на румынский берег.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток, сообщает «Интерфакс».

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