В Черное море вошел корабль ВМС Франции «Шевалье Поль»

Фрегат противовоздушной обороны примет участие в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze — 2017.

Турецкие информационные порталы опубликовали фотографии прохождения корабля ВМС Франции «Шевалье Поль» через пролив Босфор.

Это уже пятый боевой корабль нечерноморских стран-членов НАТО, который находится в Черном море. Ранее для участия в американо-украинских учениях в акваторию зашли крейсер «Хью Сити» и оснащенный системой ПРО «Иджис» эсминец «Карни» ВМС США, а также британский эсминец «Данкан» и греческий малый ракетный корабль, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Украина и США проводят в Черном море совместные учения. В маневрах принимают участие военные из 17 стран.

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