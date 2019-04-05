В Черном море корабли ЧФ провели учебные ракетные стрельбы

Корабли Черноморского флота в морских полигонах боевой подготовки успешно выполнили ракетные стрельбы в акватории.

Морской полигон в Черном море на время стрельб закрыли для гражданского судоходства.

Ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» в составе корабельной ударной группы провели ракетные стрельбы противокорабельными ракетами «Москит» по надводным целям на расстоянии более 30 морских миль. Отряд кораблей условного противника имитировали двумя щитами-мишенями. Ракеты успешно поразили эту позицию. Экипажи провели в море подготовку при нанесении ракетного удара корабельной ударной группой по кораблям условного противника.

В учениях были задействованы около 14 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.