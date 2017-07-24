В Черном море на раскопках Акры нашли женский гребень

Помимо этого, экспедиция крымского Черноморского центра подводных исследований обнаружила фрагменты деревянной мебели.

Подводные раскопки в акватории, которая составляет почти 3 га, продолжаются семь лет. Нынешняя экспедиция стартовала 1 июля и продлится до 10 августа.

«Это уникальная находка, поскольку при раскопках на земле, как правило, изделия из дерева не сохраняются, они подвержены гниению. Гребень небольшого размера, с одной стороны — широкие зубцы, с другой — более мелкие», — рассказал руководитель экспедиции Виктор Вахонеев.

По его словам, благодаря напластованиям глины изделия из древесины находятся практически в идеальном состоянии. Он пояснил, что они как бы законсервированы под слоем глины и ила.

Аквалангисты работают на глубине до 4 м, для подачи воздуха используются водолазные помпы. Это позволяет увеличить процесс пребывания под водой и не зависеть от запаса воздуха в баллонах, сообщает ТАСС.

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