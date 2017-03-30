В Черном море на учениях военные корабли отработают атаку на подлодки

Подводные лодки и противолодочные корабли Черноморского флота в марте отрабатывают плановые задачи в море в рамках курса боевой подготовки.

Большие дизельные подводные лодки флота «Старый Оскол» и «Новороссийск» проводят скрытное слежение за отрядом кораблей условного противника и отрабатывают выход в торпедную атаку.

Противодействие подводникам оказывают малые противолодочные корабли «Суздалец» и «Муромец», которые в составе корабельной противолодочной ударной группы в дуэльной ситуации осуществляют поиск и атаку подводных лодок.

В боевой подготовке участвуют суда обеспечения, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 и противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ морской авиации флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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