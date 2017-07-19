В Черном море началась экспедиция по поиску кораблей времен войны

В исследовании примут участие около 100 человек и будут задействованы суда вспомогательного флота.

Экспедиция стартовала 19 июля в Севастополе.

«Сегодня гидрографическое судно ГС-86 с экспедицией на борту вышло в Черное море, где пройдет поиск затонувших подводных лодок и кораблей в акватории Черного моря в годы Великой Отечественной войны», — сообщил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

В ближайшую неделю поисковые работы будут проходить в районе Балаклавы, на переходе Феодосия — Туапсе, у мысов Херсонес, Меганом, Такиль, а также в Керченском проливе у Таманского полуострова.

В списке объектов поиска и обследования значатся неизвестные суда, тральщик Т-413 и сторожевой катер № 092, транспорт «Чапаев», эскадренный миноносец «Смышленый» проекта 7У, останки «Плавдока», бронекатер № 73, штурмовики Ил-2.

Первый этап экспедиции завершится 29 июля. Второй пройдет с 31 июля по 12 августа в Аджимушкайских каменоломнях в Керчи, где исследователи будут искать останки погибших защитников города, сообщает «Интерфакс».

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