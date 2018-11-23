В Черном море начался интенсивный лов хамсы

Улов уже в два раза больше, чем в прошлом году.

В одном мешке 10 т хамсы. Ее высыпают на палубу, мешают со льдом, часть засаливают прямо на судне.

В поиске рыбных стай помогает специальное устройство — эхолот. Прибор может с точностью указать, на какой глубине находится рыба. Хотя опытные труженики моря определить могут и на глаз.

Рыбаки уловом довольны: хамса упитанная и ее очень много. Отчасти на это влияет и погода. Когда пасмурно и туманно, рыба собирается в особенно большие группы. Из глубин каждый день вылавливают до 40 т серебристых сельдеобразных. Хотя в этом сезоне хамсу ждали дольше обычного.

По словам рыбаков, путина началась с опозданием на 20 дней из-за жаркого лета и затянувшейся теплой осени — хамса не спешила покинуть Азовское море. Как только вода остыла, ушла в Черное.

«В данный момент она расстелилась по грунту, еще никуда не идет, спокойно себя ведет. В дальнейшем будет похолодание — она будет двигаться южнее, в Геленджик, Сочи и даже Абхазию», — пояснил капитан промыслового судна Алексей Чернышенко.

Тонны сельдеобразных продолжат свой путь на завод. Здесь часть посолят, часть заморозят, чтобы черноморский деликатес доехал до места назначения в целости и сохранности.

«Отправляем по всей России. Черноморский анчоус берут и для производства консервов, и производства соленой продукции», — сказала технолог цеха по переработке рыбы Оксана Норкина.

В сутки на заводе готовы перерабатывать 100 т хамсы. Поэтому сейчас рыбаки почти не знают отдыха — выгрузили улов, три часа на сон и снова в море — нужно успеть выловить как можно больше. Маленькая рыбка долго на одном месте не задержится.

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