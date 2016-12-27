В Черном море нашли часть двигателя и хвостовое оперение Ту-154

Водолазы 27 декабря нашли в Черном море часть второго двигателя и хвостовое оперение самолета Ту-154, упавшего недалеко от Сочи.

По словам источника в штабе по проведению поисковой операции, готовится подъем найденных деталей.

Всего во вторник обнаружили 20 обломков, в том числе шасси, части двух двигателей и крыла, сообщает ТАСС.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», водолазы 27 декабря обнаружили черный ящик на месте падения самолета Ту-154 под Сочи. Ранее поисково-спасательная группа нашла хвостовую часть с фрагментами двигателя самолета. Расшифровкой черного ящика займутся специалисты в подмосковных Люберцах.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море на седьмой минуте полета. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

Водолазы 27 декабря обнаружили черный ящик в море на месте падения самолета Ту-154 под Сочи. Ранее поисково-спасательная группа нашла хвостовую часть с фрагментами двигателя самолета.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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