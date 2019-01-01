Дрейфующий надувной спасательный плот без признаков нахождения людей на борту обнаружили 31 декабря южнее Керченского пролива, в грузовом районе.

По данным Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота, сигналов бедствия и потери плотов не поступало. Информация передана в Морской спасательно-координационный центр Новороссийска.

К месту обнаружения плота направили буксир МБ «Портовый 101». Установили, что плот находится в полузатопленном состоянии, людей на плоту нет, опознавательных знаков и надписей также нет. Поднять на борт плот возможности нет, сообщает portnews.ru.

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