В Черном море нашли тела еще троих погибших при падении Ту-154 — СМИ

На месте падения самолета Ту-154 в Черном море 28 декабря обнаружили тела еще троих погибших.

Об этом сообщил источник в штабе по проведению поисковых работ.

«С 9:00 до 16:00 в ходе поисковой операции обнаружены тела трех погибших и около 20 фрагментов тел», — сказал он.

Источник уточнил, что после авиакатастрофы всего обнаружено 18 тел погибших. В настоящее время поисковая операция продолжается.

В течение дня водолазы МЧС подняли на поверхность личные вещи пассажиров, среди которых наручные часы, рюкзак с вещами и телефон, а также обломки самолета, в том числе часть крыла, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 декабря на поверхность подняли все черные ящики разбившегося Ту-154. В Москве началась их расшифровка.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море на седьмой минуте полета. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

Источник