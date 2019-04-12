В Черном море подлодка «Ростов-на-Дону» выполнила экстренное погружение во время учений

Боевая подготовка Черноморского флота (ЧФ) проходит в апреле на фоне учений военно-морских сил НАТО «Морской щит — 2019».

Во время учений экипаж подлодки «Ростов-на-Дону» Черноморского флота отработал экстренное погружение в Черном море. Подлодка всплыла на поверхность для налаживания сеанса связи, а затем экстренно погрузилась и произвела захват условного противника. Экипаж также отработал стрельбу из ракетного комплекса «Калибр», сообщают «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за учений НАТО в Черном море береговые ракетные комплексы перевели в дежурный режим. Учения НАТО Sea shield-2019 стартовали в юго-западной части Черного моря. В них принимают участие авиация и корабли Нидерландов, Болгарии, Греции, США, Канады, Румынии и Турции, а также представители вооруженных сил Украины и Грузии.