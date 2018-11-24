В Черном море прошли учения экипажей подлодок «Краснодар» и «Новороссийск»

Личный состав отработал вывод сил из-под удара условного противника.

Экипажи отработали подготовку лодок к экстренному выходу в указанные районы моря с дальнейшим выполнением задач по обнаружению, сопровождению и уничтожению морских и береговых целей условного противника.

Также отработали нормативы по подвозу и погрузке на подводные лодки боеприпасов, продовольствия и горюче-смазочных материалов.

Учения провели в рамках подготовки сил Черноморского флота к новому учебному году, сообщает пресс-служба ЮВО.

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