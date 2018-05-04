В Черном море российские пограничники задержали украинское судно за незаконную рыбалку

04 мая в 15:47

Судно, которое вело незаконный рыбный промысел, было обнаружено 4 мая у западного побережья Крыма.

Инцидент произошел в районе мыса Тарханкут.

«Пограничным сторожевым кораблем задержано украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки — город Очаков, Украина), осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне Российской Федерации», — говорится в сообщении управления ФСБ РФ по Республике Крым.

На борту находились пять членов экипажа — граждан Украины.

«Они вместе с судном «доставлены на территорию Республики Крым для проведения процессуальных действий»», — уточнили в пресс-службе ведомства.

У них изъяли незаконные орудия лова — несколько километров сетей, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Азовском море 25 марта украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд». На борту находились десять членов экипажа. У всех были при себе российские паспорта, выданные в Крыму. Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На судно наложили арест, у моряков забрали паспорта. Капитана освободили после ареста украинскими пограничниками.

Корабли ЧФ начнут патрулировать Азовское море для борьбы с «украинским пиратством». В России заявили о том, что можгут ограничить проход украинских судов через Керченский пролив. В ФСБ РФ заявили,что начнут борьбу с «украинским пиратством».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник