В Черном море спасатели нашли 19 тел погибших в авиакатастрофе Ту-154

Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Черном море недалеко от Сочи.

Об этом 29 декабря сообщил источник в силовых структурах. В Москву для опознания и генетической экспертизы доставили 17 тел и все фрагменты.

На поверхность также подняли основные фрагменты самолета. Они находятся на специальной площадке, где специалисты проведут «выкладку» разбившегося воздушного судна, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 декабря начались выплаты семьям погибших в авиакатастрофе. Семье каждого погибшего военнослужащего выплатят страховую компенсацию — в общей сложности более 5,8 млн рублей, из которых 2,3 млн рублей — страховая выплата и 3,5 млн рублей — единовременное пособие. Страховые компенсации для гражданских лиц, погибших в крушении Ту-154, составят 3 млн рублей. Семье погибшего в авиакатастрофе Ту-154 кубанца выплатят 1 млн рублей.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море на седьмой минуте полета. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

Источник