В Черном море в районе крушения сухогруза нашли два пустых гидрокостюма

В районе крушения сухогруза «Герои Арсенала» в Керченском проливе 19 апреля спасатели обнаружили два пустых гидрокостюма.

Об этом сообщил начальник морского спасательно-координационного центра Новороссийск (МСКЦ Новороссийск) Алексей Кухоль.

«Три тела [были подняты] и два пустых гидрокостюма. Один пострадавший с утра как был, так и есть», — рассказал Кухоль.

По его словам, состояние пострадавшего удовлетворительное и опасений не вызывает, сообщает ТАСС.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз «Герои Арсенала» пропал с радаров 19 апреля около 4:00. На борту находились 12 человек. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю создали оперативный штаб. Удалось спасти одного из членов экипажа. С воздуха установили местонахождение еще четверых человек. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело. В Южном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили о спасении троих из 12 членов экипажа сухогруза.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь морякам, пострадавшим в результате крушения сухогруза. В трюмах судна может находиться до 30 т нефтепродуктов. Ранее в районе Керчи спасатели подняли на поверхность тела двух моряков. Позже подняли тело третьего. Поисковые работы на ночь приостановили.

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