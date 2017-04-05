В Черном море военные корабли РФ и Турции провели совместные учения

Боевые корабли Черноморского флота России и Военно-морских сил Турции 5 апреля провели совместные учения.

В них участвовали фрегат «Адмирал Григорович», морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» и патрульный катер типа «Раптор». От ВМС Турции учения прошли фрегат «Барбаросс» и корвет «Бююкада».

Корабли отработали совместное маневрирование и организацию связи, отразили атаку малоразмерной скоростной цели, провели тренировки по досмотру судов, поиску и спасению граждан, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» в марте прибыл в Новороссийск. Турецкие военные корабли — фрегат «Барбарос» и корвет «Бююкада» 3 апреля пришвартовались в порту Новороссийска. Командующий Военно-морскими силами Турции Вейсел Коселе посетил в Новороссийске фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».

Источник