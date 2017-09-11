В честь 80-летия края туристам предоставят скидку 80% на гостиницы в Сочи

Специальное предложение будет действовать 13 сентября в комплексе «Бархатные сезоны».

Туристы могут забронировать номера в гостиницах комплекса со скидкой 80%. Отдохнуть можно до семи дней с 13 сентября по 28 декабря. Скидка распространяется на все кварталы гостиничного комплекса, номера категории «Стандарт».

Гостиничный фонд «Бархатных сезонов» составляет 8,8 тыс. номеров. Кварталы города-отеля «Александровский сад» — «Чистые пруды», «Екатерининский квартал» и «Русский дом» — расположены в Имеретинской низменности. В 2017 году пляж фонда «Бархатные сезоны» признали одним из самых благоустроенных на побережье. Каждый год в отеле отдыхает более 350 тыс. человек. Из них 60% — семьи с детьми.

Акцию проводит компания «Центр «Омега», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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