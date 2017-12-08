В честь Дня Героев Отечества в Краснодаре проведут торжественный митинг

Почтить память павших и поблагодарить живых за их подвиги 9 декабря соберутся сотни горожан.

Патриотические митинги, акции памяти пройдут по всей Кубани, в школах проведут «уроки мужества».

В Краснодаре митинг проведут в сквере имени Жукова. Там пройдет возложение цветов. На мемориальной арке «Ими гордится Кубань» высекут имена тех солдат, чьи личности удалось установить только недавно.

День Героев в России отмечают уже десять лет подряд. Каждый год ученикам рассказывают о доблести и чести защитников Родины. А дети навещают ветеранов Великой Отечественной войны.

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